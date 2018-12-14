К 12 годам осужден педофил, который насиловал малолетних девочек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Киеве к 12 годам тюрьмы приговорен педофил, жертвами которого стали две малолетние сестры. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.
“При принципиальной позиции Киевской местной прокуратуры № 4 в суде объявлен обвинительный приговор 53-летнему мужчине, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух сестер 7 и 10 лет”, — говорится в сообщении.
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Как выяснилось, мужчина находился в дружеских отношениях с родителями девочек и, прикрываясь этой дружбой, часто приглашал детей к себе домой, где и совершал с ними развратные действия.
Несмотря на то, что в суде мужчина не признал своей вины, государственным обвинением было полностью доказана его причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 153 УК Украины и ч. 2 ст. 156 УК Украины, то есть удовлетворение половой страсти неестественным способом и совершение развратных действий в отношении малолетних лиц.
12 декабря 2018 года Днепровский районный суд города Киева полностью поддержал принципиальную позицию прокурора и приговорил преступника, который ранее уже был судим за совершение аналогичных преступлений, к наказанию в виде 12 лет лишения свободы.
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Сейчас злоумышленник находится под стражей до вступления приговора в законную силу.
Ранее УНН сообщал, что депутаты планируют ввести принудительную химическую кастрацию для педофилов.