Київський ляльковод отримав 5 років тюрми за розбещення малечі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. До 5 років позбавлення волі засуджено 49-річного аніматора за розбещення 8-річної дівчинки. Про це повідомила прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН.
“У п’ятницю, 16 листопада 2018 року, завдяки позиції державного обвинувачення Київською місцевою прокуратурою № 9 судом оголошено обвинувальний вирок та засуджено до реальної міри покарання 49-ти річного чоловіка, який вчиняв розпусні дії відносно малолітньої дівчинки”, — йдеться у повідомленні.
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Так, у 2016 році, будучи керівником виїзного Лялькового театру, чоловік був запрошений на дитяче свято в якості аніматора-ляльковода. Під час святкування зловмисник заманив 8-річну дівчинку до окремої кімнати, де, скориставшись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, зробив дитині “масаж”, торкаючись її статевих органів.
Про “дивну” поведінку аніматора дівчинка розповіла рідним, які у подальшому звернулися до правоохоронних органів із заявою про злочин.
Обвинувачений у суді свою вину не визнав, але зібраними під час слідства доказами, а саме висновком психологічного дослідження дитини, показами свідків, письмовими доказами та відеоматеріалами, його вина у вчиненні інкримінованого злочину була повністю доведена.
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Вироком Солом’янського районного суду міста Києва чоловіка визнано винним за ч. 2 ст. 156 КК України та засуджено до 5 років позбавлення волі.
Після проголошення вироку обвинувачений був взятий під варту у залі суду.
Нагадаємо, чоловіка на Житомирщині засудили за розбещення трьох синів.