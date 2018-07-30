В Нацполіції хочуть створити відкритий реєстр педофілів

“Я вважаю, що ми повинні ввести в Україні відкритий реєстр педофілів — такий, як в багатьох європейських країнах. За кордоном такі люди ніколи не зможуть влаштуватися на державну службу, у престижну фірму. Їм навіть можуть відмовити у в’їзді до будь-якої країни. Ми теж це практикуємо. Наприклад, коли до нас летить іноземець, яка перебуває у відкритому реєстрі, іноземні колеги нам повідомляють про прибуття такого гостя. Ми зустрічаємо його в аеропорту та сповіщаємо про відмову у візиті до нашої країни. Введення такого реєстру в нашій країні дасть можливість запобігти багатьом злочинам відносно дітей”, — підкреслив А.Крищенко.

Нагадаємо, на Донеччині виявили педофіла з Росії. Чоловік приїздив в Україну до знайомого, який за грошову винагороду надавав в сексуальне рабство дітей, що перебували в уразливому стані (сироти та позбавлені батьківської опіки).