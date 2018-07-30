В Нацполиции хотят создать открытый реестр педофилов

"Я считаю, что мы должны ввести в Украине открытый реестр педофилов - такой, как во многих европейских странах. За рубежом такие люди никогда не смогут устроиться на государственную службу, в престижную фирму. Им даже могут отказать во въезде в любую страну. Мы тоже это практикуем. Например, когда к нам летит иностранец, находящийся в открытом реестре, иностранные коллеги нам сообщают о прибытии такого гостя. Мы встречаем его в аэропорту и сообщаем об отказе в визите в нашу страну. Введение такого реестра в нашей стране позволит предотвратить многие преступления в отношении детей", - подчеркнул А.Крищенко.

Напомним, в Донецкой области обнаружили педофила из России. Человек приезжал в Украину к знакомому, который за денежное вознаграждение отдавал в сексуальное рабство детей, находящихся в уязвимом состоянии (сироты и лишенные родительской опеки).