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Киевский кукловод получил 5 лет тюрьмы за развращение малышни

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. К 5 годам лишения свободы приговорен 49-летний аниматор за развращение 8-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.

“В пятницу, 16 ноября 2018 года, благодаря позиции государственного обвинения Киевской местной прокуратурой № 9 судом был объявлен обвинительный приговор и приговорен к реальной мере наказания 49-летнего мужчину, который совершал развратные действия в отношении малолетней девочки”, — говорится в сообщении.

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Так, в 2016 году, будучи руководителем выездного Кукольного театра, мужчина был приглашен на детский праздник в качестве аниматора-кукловода. Во время празднования злоумышленник заманил 8-летнюю девочку в отдельную комнату, где, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, сделал ребенку “массаж”, касаясь ее половых органов.

О “странном” поведении аниматора девочка рассказала родным, которые в дальнейшем обратились в правоохранительные органы с заявлением о преступлении.

Обвиняемый в суде свою вину не признал, но собранными в ходе следствия доказательствами, а именно заключением психологического исследования ребенка, показаниями свидетелей, письменными доказательствами и видеоматериалами, его вина в совершении инкриминируемого преступления была полностью доказана.

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Приговором Соломенского районного суда города Киева мужчина был признан виновным по ч. 2 ст. 156 УК Украины и осужден к 5 годам лишения свободы.

После провозглашения приговора обвиняемый был взят под стражу в зале суда.

Напомним, мужчину в Житомирской области осудили за развращение трех сыновей.

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