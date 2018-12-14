До 12 років засуджено педофіла, який гвалтував малолітніх дівчаток
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У Києві до 12 років тюрми засуджено педофіла, жертвами якого стали дві малолітні сестри. Про це повідомила прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН.
“За принципової позиції Київської місцевої прокуратури № 4 у суді оголошено обвинувальний вирок 53-річному чоловіку, який вчинив насильницькі дії сексуального характеру стосовно двох сестер 7 та 10 років”, — йдеться у повідомленні.
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Як з’ясувалося, чоловік перебував у дружніх відносинах з батьками дівчаток і, прикриваючись цим товаришуванням, часто запрошував дітей до себе додому, де і вчиняв з ними розпусні дії.
Незважаючи на те, що у суді чоловік не визнав своєї провини, державним обвинуваченням було повністю доведено його причетність до вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 153 КК України та ч. 2 ст. 156 КК України, тобто задоволення статевої пристрасті неприроднім способом та вчинення розпусних дій щодо малолітніх осіб.
12 грудня 2018 року Дніпровський районний суд міста Києва повністю підтримав принципову позицію прокурора та присудив злочинцю, який раніше вже був судимий за вчинення аналогічних злочинів, покарання у виді 12 років позбавлення волі.
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Наразі зловмисник утримується під вартою до вступу вироку у законну силу.
Раніше УНН повідомляв, що депутати планують впровадити примусову хімічну кастрацію для педофілів.