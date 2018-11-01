Поліція розшукала ґвалтівника з електрошокером, який познущався з 10-річної дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Столичні правоохоронці встановили підозрюваного у зґвалтуванні дівчинки. Про це повідомив відділ комунікацій поліції Києва, передає УНН.
“Для розкриття злочину відносно дитини слідчим знадобилося півроку. Зловмиснику оголосили про підозру. Йому загрожує до 12-ти років позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні.
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Подія сталася у березні: на вулиці Оноре де Бальзака невідомий застосував шокер і зґвалтував 10-річну дівчинку.
“Фоторобот, складений за інформацією потерпілої дівчинки, дільничні розмістили у місцях перебування людей. Оперативники ретельно перевіряли повідомлення громадян, котрі зверталися в поліцію з приводу виявлення осіб, схожих за описом. Оперативники перевірили раніше судимих чоловіків за тяжкі злочини, які звільнилися з місць позбавлення волі. Матеріали кримінального провадження містять сотні сторінок допитів, пояснень і запитів”, - розповів начальник Деснянської поліції Олександр Косовський.
На початку жовтня, за результатами отримання висновків експертизи ДНК-профілю, було встановлено особу, причетну до зґвалтування. Ним виявився 47-річний киянин, раніше засуджений за вбивство, 11 років він провів за ґратами.
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“Три місяці тому його затримали за готування до вчинення вбивства, а зараз він перебуває у слідчому ізоляторі в іншому регіоні України.
Днями слідчі Деснянського управління поліції, узгодивши з процесуальним керівником з Київської місцевої прокуратори № 3, повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною третьою статті 153 Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі”, — зазначив Олександр Косовський.
Зазначимо, що у Національній поліції хочуть створити відкритий реєстр педофілів. Крім того, Раді запропонують створити Реєстр засуджених за статеві злочини щодо неповнолітніх.
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