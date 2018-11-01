Полиция разыскала насильника с электрошокером, который поиздевался над 10-летним ребенком

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Столичные правоохранители установили подозреваемого в изнасиловании девочки. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Киева, передает УНН.

“Для раскрытия преступления в отношении ребенка следователям понадобилось полгода. Злоумышленнику объявили о подозрении. Ему грозит до 12 лет лишения свободы”, - говорится в сообщении.

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Происшествие произошло в марте: на улице Оноре де Бальзака неизвестный применил шокер и изнасиловал 10-летнюю девочку.

“Фоторобот, составленный по информации потерпевшей девочки, участковые разместили в местах пребывания людей. Оперативники тщательно проверяли сообщения граждан, которые обращались в полицию по поводу выявления лиц, похожих по описанию. Оперативники проверили ранее судимых мужчин за тяжкие преступления, освободившихся из мест лишения свободы. Материалы уголовного производства содержат сотни страниц допросов, объяснений и запросов”, - рассказал начальник Деснянского полиции Александр Косовский.

В начале октября, по результатам получения заключения экспертизы ДНК-профиля, было установлено лицо, причастное к изнасилованию. Им оказался 47-летний киевлянин, ранее судимый за убийство, 11 лет он провел за решеткой.

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“Три месяца назад его задержали за приготовление к совершению убийства, а сейчас он находится в следственном изоляторе в другом регионе Украины.

На днях следователи Деснянского управления полиции, согласовав с процессуальным руководителем из Киевской местной прокураторы № 3, сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 153 Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит до двенадцати лет лишения свободы”, - отметил Александр Косовский.

Отметим, что в Национальной полиции хотят создать открытый реестр педофилов. Кроме того, Раде предложат создать Реестр осужденных за половые преступления в отношении несовершеннолетних.

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