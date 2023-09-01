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До 12 лет заключения грозит заместителю Раховского городского головы и его сообщнику за хищение имущества на 2 млн грн

Киев • УНН

 • 530195 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. На Закарпатье будут судить заместителя Раховского городского головы за несоблюдение требований тендерной документации, что в результате причинило ущерб на сумму в размере более 2 млн гривен. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, в 2021 году городской совет проводил процедуру публичной закупки работ по строительству реабилитационно-оздоровительного центра. Однако предложение победителя не соответствовало требованиям тендерной документации, с коммерческой структурой заключили соответствующий договор.

Также на скамье подсудимых оказался и руководитель генеральной подрядной организации. Средства на строительство центра выделялись в рамках реализации международных грантовых программ.

В дальнейшем в акты выполненных работ были внесены ложные данные о стоимости, объемах и сроках их выполнения – и на счета генподрядчика в конце 2021 года безосновательно перечислены средства более 2,2 млн грн.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (Служебный подлог) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Действия подрядчика дополнительно квалифицированы еще по ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Подозреваемым может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы.

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