До 12 років ув’язнення загрожує заступнику Рахівського міського голови та його спільнику за розкрадання майна на 2 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. На Закарпатті судитимуть заступника Рахівського міського голови за недотримання вимог тендерної документації, що в результаті заподіяло збитків на суму у розмірі понад 2 млн гривень. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, пише УНН.
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За даними слідства, у 2021 році міська рада проводила процедуру публічної закупівлі робіт з будівництва реабілітаційно-оздоровчого центру. Однак пропозиція переможця не відповідала вимогам тендерної документації, з комерційною структурою уклали відповідний договір.
Також на лаві підсудних опинився і керівник генеральної підрядної організації. Кошти на будівництво центру виділялися в рамках реалізації міжнародних грантових програм.
Надалі до актів виконаних робіт були внесені неправдиві дані щодо вартості, обсягів та строків їх виконання – і на рахунки генпідрядника наприкінці 2021 року безпідставно перераховані кошти понад 2,2 млн грн.
Дії зловмисників кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення) та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України. Дії підрядника додатково кваліфіковані ще за ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Підозрюваним може загрожувати від 7 до 12 років позбавлення волі.
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