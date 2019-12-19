Днепропетровский экс-нардеп не платит по долгам своего предприятия - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Против компании "Снек Экспорт" открыто 5 исполнительных производств. Об этом, ссылаясь на данные судебного реестра, пишут "Новости Днепра", передает УНН.
"В целом, за 3 года против "Снек Экспорт" было открыто 5 исполнительных производств. Типология исков — взыскание денег, по одному из которых – уже в принудительном порядке", - говорится в сообщении.
Одно из последних исполнительных производств против компании было открыто из-за невыполнения "Снек Экспорт" решения Хозяйственного суда Днепропетровской области.
По данным издания, в августе текущего года суд "постановил взыскать со "Снек Экспорт" в пользу предприятия "Мир Логистики" долг в размере 52 тыс. грн.
"Снековая компания проигнорировала решение суда. Из-за этого снековая компания должна будет отдать долги в принудительном порядке", - пишет издание.
Также, по данным СМИ, за последние 3 года компания "Снек Экспорт" фигурировала в 100 уголовных судебных делах.
"Всего у компании 114 судебных дел за последние три года", - отмечает издание.
ООО "Снек Экспорт" принадлежит отцу народного депутата ВРУ VIII созыва Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке.
Компания фигурирует в уголовном производстве СБУ по факту "финансирование терроризма". Следователи установили, что сотрудники "Снэк Экспорт" подписывали "соглашения" с контрагентами, чтобы вести торговлю снэковой продукцией на территории "ЛНР".
Более того, прокуроры по делу предоставили в суде доказательства смс-переписки топ-менеджеров ООО "Снэк Экспорт" с контрагентами на оккупированных территориях.
В марте 2018 года одному из топ-менеджеров "Снэк Экспорт" - Юрий Джабраилову - был вынесен обвинительный приговор.
Сейчас дело слушается в апелляционный инстанции.
Самого же экс-нардепа Рыбалку украинские правоохранители заподозрили в государственной измене и открыли соответствующее уголовное производство (из-за того, что экс-нардеп получал роялти от родительского "Снэк Экспорт" - ред.). Подозрений в деле еще не объявляли.