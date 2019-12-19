Дніпропетровський екснардеп не сплачує за боргами свого підприємства - ЗМІ

"В цілому, за 3 роки проти "Снек Експорт" було відкрито 5 виконавчих проваджень. Типологія позовів - стягнення грошей, по одному з яких - вже в примусовому порядку", - йдеться в повідомленні.

Одне з останніх виконавчих проваджень проти компанії було відкрито через невиконання "Снек Експорт" рішення Господарського суду Дніпропетровської області.

За даними видання, в серпні поточного року суд "ухвалив стягнути зі "Снек Експорт" на користь підприємства "Світ Логістики" борг у розмірі 52 тис. грн.

"Снекова компанія проігнорувала рішення суду. Через це снекова компанія повинна буде віддати борги в примусовому порядку", - пише видання.

Також, за даними ЗМІ, за останні 3 роки компанія "Снек Експорт" фігурувала в 100 кримінальних судових справах.

"Всього у компанії 114 судових справ за останні три роки", - зазначає видання.

ТОВ "Снек Експорт" належить батькові народного депутата ВРУ VIII скликання Сергія Рибалки - Віктору Рибалці.

Компанія фігурує в кримінальному провадженні СБУ за фактом "фінансування тероризму". Слідчі встановили, що співробітники "Снек Експорт" підписували "угоди" з контрагентами, щоб вести торгівлю снековою продукцією на території "ЛНР".

Більш того, прокурори у справі надали в суді докази смс-листування топ-менеджерів ТОВ "Снек Експорт" з контрагентами на окупованих територіях.

У березні 2018 року одному з топ-менеджерів "Снек Експорт" - Юрію Джабраїлову - був винесений обвинувальний вирок.

Зараз справа слухається в апеляційний інстанції.

Самого ж екснардепа Рибалку українські правоохоронці запідозрили у державній зраді і відкрили відповідне кримінальне провадження (через те, що екснардеп отримував роялті від батьківського "Снек Експорт" - ред.). Підозр у справі ще не оголошували.