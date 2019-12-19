Дніпропетровський екснардеп не сплачує за боргами свого підприємства - ЗМІ

ukru
08:36 • 32605 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

07:14 • 42194 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
07:00 • 68368 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

06:24 • 71060 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 113930 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 164779 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 264267 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 261414 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255046 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236275 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
3 м/с
32 %
757 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

21 березня, 01:35 • 56852 перегляди
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

21 березня, 03:10 • 63063 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

21 березня, 03:31 • 80331 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 81408 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

05:17 • 65021 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

08:36 • 32605 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

07:00 • 68368 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

06:24 • 71060 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 44691 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 81408 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 2370 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 96916 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 47867 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 145047 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 157516 перегляди
Актуальне
Дніпропетровський екснардеп не сплачує за боргами свого підприємства - ЗМІ

Дніпропетровський екснардеп не сплачує за боргами свого підприємства - ЗМІ

Київ • УНН

 • 7183 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Проти компанії "Снек Експорт" відкрито 5 виконавчих проваджень. Про це, посилаючись на дані судового реєстру, пишуть "Новини Дніпра", передає УНН.

"В цілому, за 3 роки проти "Снек Експорт" було відкрито 5 виконавчих проваджень. Типологія позовів - стягнення грошей, по одному з яких - вже в примусовому порядку", - йдеться в повідомленні.

Одне з останніх виконавчих проваджень проти компанії було відкрито через невиконання "Снек Експорт" рішення Господарського суду Дніпропетровської області.

За даними видання, в серпні поточного року суд "ухвалив стягнути зі "Снек Експорт" на користь підприємства "Світ Логістики" борг у розмірі 52 тис. грн.

"Снекова компанія проігнорувала рішення суду. Через це снекова компанія повинна буде віддати борги в примусовому порядку", - пише видання.

Також, за даними ЗМІ, за останні 3 роки компанія "Снек Експорт" фігурувала в 100 кримінальних судових справах.

"Всього у компанії 114 судових справ за останні три роки", - зазначає видання.

ТОВ "Снек Експорт" належить батькові народного депутата ВРУ VIII скликання Сергія Рибалки - Віктору Рибалці.

Компанія фігурує в кримінальному провадженні СБУ за фактом "фінансування тероризму". Слідчі встановили, що співробітники "Снек Експорт" підписували "угоди" з контрагентами, щоб вести торгівлю снековою продукцією на території "ЛНР".

Більш того, прокурори у справі надали в суді докази смс-листування топ-менеджерів ТОВ "Снек Експорт" з контрагентами на окупованих територіях.

У березні 2018 року одному з топ-менеджерів "Снек Експорт" - Юрію Джабраїлову - був винесений обвинувальний вирок.

Зараз справа слухається в апеляційний інстанції.

Самого ж екснардепа Рибалку українські правоохоронці запідозрили у державній зраді і відкрили відповідне кримінальне провадження (через те, що екснардеп отримував роялті від батьківського "Снек Експорт" - ред.). Підозр у справі ще не оголошували.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.02
Bitcoin
$84,010.30
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$44.03
Золото
$3,038.80
Ethereum
$1,969.24