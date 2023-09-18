Днепропетровскую область атаковали из артиллерии и дроном. БПЛА "приземлили"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Артиллерию на ударный дрон российские военные направили по Марганецкой громаде, Днепропетровщины. Об очередной атаке региона сообщил глава областного совета Николай Лукашук, пишет УНН.
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“Враг снова терроризировал Никопольский район. Ударили из артиллерии и беспилотника по Марганецкой громаде. Люди не пострадали. В других громадах области день прошел без вражеских обстрелов”, — рассказал о ситуации в регионе Лукашук.
Детали
Лукашук также сообщил, что сегодня в небе над Днепропетровщиной Воздушные Силы “приземлили” вражеский беспилотник.
По данным Воздушного командования “Восток” роковое, приземление вражеский бпла совершил в Днепровском районе.
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Напомним
В ночь на понедельник 18 сентября российские войска обстреляли Никопольщину четыре раза. Люди не пострадали, однако, есть разрушения.