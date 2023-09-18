росіяни вночі чотири рази атакували Нікопольщину, є руйнування - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. російські війська у ніч на понеділок чотири рази обстріляли Нікопольщину, ніхто не постраждав, є руйнування. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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“Цієї ночі агресор продовжив знущатися над Нікопольщиною. Обстріляв район чотири рази. З важкої артилерії бив по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах”, - заявив Лисак.
Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджене комунальне підприємство. Одна господарська споруда знищена, 6 – понівечені. Крім того пошкоджені 5 приватних будинків та сонячні панелі.
Доповнення
Під ранок над областю сили ППО збили 2 ворожі крилаті ракети.
Додамо
Російські окупанти у неділю, 17 вересня, чотири рази обстріляли Нікопольщину, атакували дронами, відкривали вогонь із важкої артилерії. Обійшлось без постраждалих.