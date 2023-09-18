россияне ночью четыре раза атаковали Никопольщину, есть разрушения - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. российские войска в ночь на понедельник четыре раза обстреляли Никопольщину, никто не пострадал, есть разрушения. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Цитата
“Этой ночью агрессор продолжил издеваться над Никопольщиной. Обстрелял район четыре раза. Из тяжелой артиллерии бил по Никополю, Мировской и Марганецкой громадам”, - заявил Лысак.
Вследствие вражеских обстрелов повреждено коммунальное предприятие. Одна хозяйственная постройка уничтожена, 6 – изуродованы. Кроме того повреждены 5 частных домов и солнечные панели.
Дополнение
Под утро над областью силы ПВО сбили 2 вражеские крылатые ракеты.
Добавим
Российские оккупанты в воскресенье, 17 сентября, четыре раза обстреляли Никопольщину, атаковали дронами, открывали огонь из тяжелой артиллерии. Обошлось без пострадавших.