Дніпропетровщину атакували з артилерії та дроном. БПЛА "приземлили"

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“Ворог знову тероризував Нікопольський район. Вдарили з артилерії та безпілотника по Марганецькій громаді. Люди не постраждали. В інших громадах області день пройшов без ворожих обстрілів”, — розповів про ситуацію в регіоні Лукашук.

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Лукашук також повідомив, що сьогодні у небі над Дніпропетровщиною Повітряні Сили “приземлили” ворожий безпілотник.

За даними Повітряного командування “Схід” фатальне, приземлення ворожий бпла здійснив у Дніпровському районі.

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Нагадаємо

У ніч на понеділок 18 вересня російські війська обстріляли Нікопольщину чотири рази. Люди не постраждали, однак, є руйнування.