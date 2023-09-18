Дніпропетровщину атакували з артилерії та дроном. БПЛА "приземлили"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Артилерію на ударний дрон російські військові спрямували по Марганецькій громаді, Дніпропетровщини. Про чергову атаку регіону повідомив очільник обласної ради Микола Лукашук, пише УНН.
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“Ворог знову тероризував Нікопольський район. Вдарили з артилерії та безпілотника по Марганецькій громаді. Люди не постраждали. В інших громадах області день пройшов без ворожих обстрілів”, — розповів про ситуацію в регіоні Лукашук.
Деталі
Лукашук також повідомив, що сьогодні у небі над Дніпропетровщиною Повітряні Сили “приземлили” ворожий безпілотник.
За даними Повітряного командування “Схід” фатальне, приземлення ворожий бпла здійснив у Дніпровському районі.
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Нагадаємо
У ніч на понеділок 18 вересня російські війська обстріляли Нікопольщину чотири рази. Люди не постраждали, однак, є руйнування.