Днепропетровщина: враг обстрелял Никополь из тяжелой артиллерии

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"Опять российские террористы не давали стране покоя: на мирные города государства ночью враг направил крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия. Также – БпЛА.

К счастью, все они обошли Днепропетровщину. Однако зафиксирована артиллерийская атака", - говорится в сообщении.

Детали

В частности, под вражеским огнем оказалась Никопольщина. Воздушная тревога в районе продолжалась почти 8 часов. Тяжелая артиллерия оккупантов терроризировала сам Никополь, по городу нанесли удар около полуночи. Люди остались невредимыми.

Отмечается, что в других районах области ночь прошла тихо.

Напомним

Украинская авиация за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.