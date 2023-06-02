Днепропетровщина: враг обстрелял Никополь из тяжелой артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Враг нанес удар по Никополю на Днепропетровщине из тяжелой артиллерии. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.
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"Опять российские террористы не давали стране покоя: на мирные города государства ночью враг направил крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия. Также – БпЛА.
К счастью, все они обошли Днепропетровщину. Однако зафиксирована артиллерийская атака", - говорится в сообщении.
Детали
В частности, под вражеским огнем оказалась Никопольщина. Воздушная тревога в районе продолжалась почти 8 часов. Тяжелая артиллерия оккупантов терроризировала сам Никополь, по городу нанесли удар около полуночи. Люди остались невредимыми.
Отмечается, что в других районах области ночь прошла тихо.
Напомним
Украинская авиация за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.