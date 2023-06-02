Дніпропетровщина: ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Ворог наніс удар по Нікополю на Дніпропетровщині з важкої артилерії. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.
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"Знову російські терористи не давали країні спокою: на мирні міста держави вночі ворог скерував крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспія. Також – БпЛА.
На щастя, всі вони оминули Дніпропетровщину. Проте зафіксовано артилерійську атаку", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зокрема, під ворожим вогнем опинилася Нікопольщина. Повітряна тривога в районі тривала майже 8 годин. Важка артилерія окупантів тероризувала сам Нікополь, по місту завдали удару близько опівночі. Люди залишилися неушкодженими.
Зазначається, що в інших районах області ніч минула тихо.
Нагадаємо
Українська авіація за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.