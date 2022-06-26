Днепропетровская область: враг часами терроризировал Зеленодольскую общину
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Враг несколько часов держал под прицелом Зеленодольскую общину в Днепропетровской области, по меньшей мере два человека получили ранения. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, пишет УНН.
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«Враг несколько часов держал под прицелом Зеленодольскую общину. Трижды ударил из "Градов" и ствольной артиллерии по людям и жилью. В Зеленодольске двое раненых – мужчина и женщина. Им оказали медицинскую помощь», - написал Резниченко.
Детали
По его словам, в городе есть разрушение многоэтажек.
Кроме того, повреждены местные дома культуры и почты.
Напомним
Как писал УНН, оккупанты ночью обстреляли две общины в Днепропетровской области.