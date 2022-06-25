Окупанти вночі обстріляли дві громади в Дніпропетровській області: постраждала жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА (ОДА) Валентин Резніченко повідомив про обстріли двох громад області. Постраждала одна жінка. Про це інформує УНН.
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Окуппанти знову обстріляли Криворізький район. Поцілили в дві громади району.
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"Під удари артилерії потрапили Широківська та Зеленодольська громади. У Зеленодольську постраждала 60-річна жінка. Пошкоджений дачний будинок", - йдеться у повідомленні.
Як зазначив голова ОВА, у інших районах області на 8-му ранку спокійно.
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Цієї ночі було три масштабні повітряні тривоги. Вибухи лунали в Харкові, Миколаєві, Запоріжжі та Дніпрі.
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