Оккупанты ночью обстреляли две общины в Днепропетровской области: пострадала женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Глава Днепропетровской ОВА (ОДА) Валентин Резниченко сообщил об обстрелах двух общин области. Пострадала одна женщина. Об этом информирует УНН.
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Оккупанты снова обстреляли Криворожский район. Попали в две общины района.
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“Под удары артиллерии попали Широковская и Зеленодольская общины. В Зеленодольске пострадала 60-летняя женщина. Поврежден дачный дом”, — говорится в сообщении.
Как отметил председатель ОВА, в других районах области на 8 утра спокойно.
Напомним
Этой ночью было три масштабных воздушных тревоги. Взрывы звучали в Харькове, Николаеве, Запорожье и Днепре.
Оккупанты обстреляли ракетами поселок Десна на Черниговщине.