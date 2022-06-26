Дніпропетровщина: ворог годинами терроризував Зеленодольську громаду
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Ворог кілька годин тримав під прицілом Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, щонайменше двоє людей отримали поранення. Про це у Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, пише УНН.
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«Ворог кілька годин тримав під прицілом Зеленодольську громаду. Тричі ударив з "Градів" та ствольної артилерії по людях і житлу. У Зеленодольську двоє поранених - чоловік та жінка. Їм надали медичну допомогу», - написав Резніченко.
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З його слів, у місті є руйнування багатоповерхівок.
Крім того, пошкоджені місцеві будинок культури та пошта.
Нагадаємо
Як писав УНН, окупанти вночі обстріляли дві громади в Дніпропетровській області.