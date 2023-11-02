Днепропетровщина: россияне били по региону дронами-камикадзе и артиллерией
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В течение четверга 2 ноября российские военные били по Днепропетровщине из артиллерии и ударными дронами. Есть многочисленные разрушения, впрочем, обошлось без пострадавших среди гражданского населения. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
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“Сегодня агрессор атаковал Никопольщину. На районный центр направил три дрона-камикадзе. По Покровской сельской громаде целился из тяжелой артиллерии. ... Днем произошел „прилет“ в Синельниковском районе”, — сообщил Лысак.
Детали
По уточненным данным от председателя областного совета Никопольщину в течение суток враг атаковал 4 раза. В частности, в самом Никополе из-за вражеских ударов поврежден инфраструктурный объект.
А в Покровской громаде обстрелами изуродованы 8 частных домов, хозяйственная постройка, три линии электропередачи и газопровод.
В результате прилетов по Синельниковскому району повылетали окна в одном из частных домов.
К счастью, везде обошлось без пострадавших.
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Напомним
В ночь на 2 ноября украинские силы ПВО ликвидировали в небе над Днепропетровщиной вражескую ракету. Никто не пострадал, однако из-за падения обломков есть разрушения.