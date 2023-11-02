У небі над Дніпропетровщиною вночі збили ворожу ракету
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Дніпропетровській області у ніч на 2 листопада сили ППО ліквідували ворожу ракету. Ніхто не постраждав. Через падіння уламків є руйнування. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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«Вночі захисники неба з ПвК "Схід" збили в області ворожу ракету. Уламки впали у Дніпровському районі. Зайнялася суха трава – вогнеборці полум'я приборкали. Знищені дві господарські споруди. У трьох приватних будинках вибило вікна. Люди цілі», - написав Лисак у Telegram.
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Крім того, за словами голова ОВА, російські війська вночі обстріляли з артилерії Зеленодольську громаду Криворізького району. Загиблих та поранених немає.
Додамо
6 людей постраждали через вчорашню вранішню атаку рф на Нікополь. Одна людина загинула. Пошкоджені аптека, магазини та п’ятиповерхівка.