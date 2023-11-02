В небе над Днепропетровской областью ночью сбили вражескую ракету
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Днепропетровской области в ночь на 2 ноября силы ПВО ликвидировали вражескую ракету. Никто не пострадал. Из-за падения обломков есть разрушения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
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«Ночью защитники неба из ПвК "Восток" сбили в области вражескую ракету. Обломки упали в Днепровском районе. Загорелась сухая трава – пожарные пламя укротили. Уничтожены две хозяйственные постройки. В трех частных домах выбило окна. Люди целы», - написал Лысак в Telegram.
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Кроме того, по словам председателя ОВА, российские войска ночью обстреляли из артиллерии Зеленодольскую громаду Криворожского района. Погибших и раненых нет.
Добавим
6 человек пострадали из-за вчерашней утренней атаки рф на Никополь. Один человек погиб. Повреждены аптека, магазины и п’пятиэтажка.