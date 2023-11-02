Загроза ударів по об'єктах енергетики взимку зберігається. рф накопичує ракети - ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. росія накопичує ракети, тому загроза ударів по енергетичній інфраструктурі України взимку зберігається. Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Старого радянського озброєння все ще дуже багато (в росіян – ред.), різної номенклатури, й ми бачимо постачання різних зразків із часів холодної війни, які йдуть на фронт, але це точно не про сучасно, й тим більше не про другу армію світу. Проте – це грізний противник, який розвиває інші окремі номенклатури, наприклад, ті самі засоби радіоелектронної боротьби», - сказав Юсов.
Він зазначив, що росія не стоїть на місці стосовно й безпілотників.
«Звичайно – це виклики, на які Україна та партнери готуються реагувати та реагують вже, оскільки останнім часом ми бачимо певні перерви в масованому використанні ракетних ударів по Україні. Тому так відбувається накопичення, й загроза повторення, нехай в менших обсягах, терористичних ракетних ударів держави-агресора по українській цивільній інфраструктурі, енергетичній інфраструктурі в зимовий період, вона зберігається й до цього потрібно ставитися надзвичайно серйозно», - зазначив Юсов.
Доповнення
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про організацію захисту об'єктів енергетики України.
У Міненерго повідомляли, що на днях російські війська завдали удар по об'єктах енергетичної інфраструктури в Полтавській області.