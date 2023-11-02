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Угроза ударов по объектам энергетики зимой сохраняется. рф накапливает ракеты - ГУР

Киев • УНН

 • 138618 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. россия накапливает ракеты, поэтому угроза ударов по энергетической инфраструктуре Украины зимой сохраняется. Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Угроза ударов по объектам энергетики зимой сохраняется. рф накапливает ракеты - ГУР

Цитата

«Старого советского вооружения все еще очень много (у русских – ред.), различной номенклатуры, и мы видим поставки различных образцов со времен холодной войны, которые идут на фронт, но это точно не про современно, и тем более не про вторую армию мира. Тем не менее – это грозный противник, который развивает другие отдельные номенклатуры, например, те же средства радиоэлектронной борьбы», - сказал Юсов.

Он отметил, что россия не стоит на месте в отношении и беспилотников.

«Конечно – это вызовы, на которые Украина и партнеры готовятся реагировать и реагируют уже, поскольку в последнее время мы видим определенные перерывы в массированном использовании ракетных ударов по Украине. Поэтому так происходит накопление, и угроза повторения, пусть в меньших объемах, террористических ракетных ударов государства-агрессора по украинской гражданской инфраструктуре, энергетической инфраструктуре в зимний период, она сохраняется и к этому нужно относиться очень серьезно», - отметил Юсов.

Дополнение

Зеленский ввел в действие решение СНБО об организации защиты объектов энергетики Украины.

В Минэнерго сообщали, что на днях российские войска нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры в Полтавской области.

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