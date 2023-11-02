Дніпропетровщина: росіяни били по регіону дронами-камікадзе та артилерією
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Впродовж четверга 2 листопада російські військові били по Дніпропетровщині з артилерії та ударними дронами. Є численні руйнування, втім, минулось без постраждалих серед цивільного населення. Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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“Сьогодні агресор атакував Нікопольщину. На районний центр спрямував три дрони-камікадзе. По Покровській сільській громаді цілив з важкої артилерії. ... Вдень стався „приліт“ у Синельниківському районі”, — повідомив Лисак.
Деталі
За уточненими даними від голови обласної ради Нікопольщину впродовж доби ворог атакував 4 рази. Зокрема, у самому Нікополі через ворожі удари пошкоджений інфраструктурний обʼєкт.
А у Покровські громаді обстрілами понівечені 8 приватних будинків, господарська споруда, три лінії електропередачі та газопровід.
Внаслідок прильотів по Синельниківському району повилітали вікна в одній з приватних осель.
На щастя, всюди обійшлося без постраждалих.
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Нагадаємо
В ніч на 2 листопада українські сили ППО ліквідували в небі над Дніпропетровщиною ворожу ракету. Ніхто не постраждав, однак через падіння уламків є руйнування.