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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Дніпропетровщина: росіяни били по регіону дронами-камікадзе та артилерією

Київ • УНН

 • 174005 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Впродовж четверга 2 листопада російські військові били по Дніпропетровщині з артилерії та ударними дронами. Є численні руйнування, втім, минулось без постраждалих серед цивільного населення. Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Дніпропетровщина: росіяни били по регіону дронами-камікадзе та артилерією

Цитата

“Сьогодні агресор атакував Нікопольщину. На районний центр спрямував три дрони-камікадзе. По Покровській сільській громаді цілив з важкої артилерії. ... Вдень стався „приліт“ у Синельниківському районі”, — повідомив Лисак.

Деталі

За уточненими даними від голови обласної ради Нікопольщину впродовж доби ворог атакував 4 рази. Зокрема, у самому Нікополі через ворожі удари пошкоджений інфраструктурний обʼєкт.

А у Покровські громаді обстрілами понівечені 8 приватних будинків, господарська споруда, три лінії електропередачі та газопровід.

Внаслідок прильотів по Синельниківському району повилітали вікна в одній з приватних осель.

На щастя, всюди обійшлося без постраждалих.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Загроза ударів по об’єктах енергетики взимку зберігається. рф накопичує ракети — ГУР 

Нагадаємо

В ніч на 2 листопада українські сили ППО ліквідували в небі над Дніпропетровщиною ворожу ракету. Ніхто не постраждав, однак через падіння уламків є руйнування.

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