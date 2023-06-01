Днепропетровщина: оккупанты ударили по области из тяжелой артиллерии, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Оккупанты ударили по Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, в результате обстрела есть разрушения. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.
Детали
Отмечается, что оккупационная армия рф из тяжелой артиллерии ударила по Великомихайловской общине, что в Синельниковском районе.
Есть повреждения жилых домов, задело линию электросетей. Обошлось без жертв.
Также сообщается, что утром враг совершил обстрел Никопольского района.
Оккупанты ударили по Марганецкой громаде, выпустив почти два десятка снарядов из тяжелой артиллерии. Информация о последствиях атаки сейчас выясняется.
В других населенных пунктах области ночь прошла без обстрелов.
Напомним
В Киевской городской военной администрации сообщили, что в результате ночной атаки на столицу уже известно о трех погибших и многочисленных разрушениях.