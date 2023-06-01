Дніпропетровщина: окупанти вдарили по області з важкої артилерії, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Окупанти вдарили по Дніпропетровській області з важкої артилерії, внаслідок обстрілу є руйнування. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.
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Зазначається, що окупаційна армія рф з важкої артилерії вдарила по Великомихайлівській громаді, що в Синельниківському районі.
Є пошкодження житлових будинків, зачепило лінію електромереж. Минулося без жертв.
Також повідомляється, що вранці ворог здійснив обстріл Нікопольського району.
Окупанти вгатили по Марганецькій громаді, випустивши майже два десятки снарядів з важкої артилерії. Інформація щодо наслідків атаки наразі зʼясовується.
В інших населених пунктах області ніч пройшла без обстрілів.
Нагадаємо
У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що внаслідок нічної атаки на столицю вже відомо про трьох загиблих та численні руйнування.