Днепропетровская область: оккупанты держали под прицелом два района - Синельниковский и Криворожский
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Российские захватчики держали под прицелом два района – Синельниковский и Криворожский. По Синельниковскому враг ударил с РСЗО. В Криворожском районе российская ствольная артиллерия накрыла огнем Широковскую и Зеленодольскую общины. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
Детали
Резниченко отметил, что ночь была с тревогой и обстрелами.
По Синельниковскому враг ударил с РСЗО. В Покровской общине есть разрушение жилья, повреждены автомобили. Предварительно люди не пострадали.
В Криворожском районе российская ствольная артиллерия накрыла огнем Широковскую и Зеленодольскую общины. Людей не задело.
В селе Кошово перебита линия электропередач. Село без света. Работают электрики.
Напомним
Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что враг обстрелял два района области – Никопольский и Криворожский. Более 60 приходов из "Градов" по Марганцу и Красногригорьевской общине.