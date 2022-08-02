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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Днепропетровская область: оккупанты держали под прицелом два района - Синельниковский и Криворожский

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 августа. УНН. Российские захватчики держали под прицелом два района – Синельниковский и Криворожский. По Синельниковскому враг ударил с РСЗО. В Криворожском районе российская ствольная артиллерия накрыла огнем Широковскую и Зеленодольскую общины. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.

Детали

Резниченко отметил, что ночь была с тревогой и обстрелами.

По Синельниковскому враг ударил с РСЗО. В Покровской общине есть разрушение жилья, повреждены автомобили. Предварительно люди не пострадали.

В Криворожском районе российская ствольная артиллерия накрыла огнем Широковскую и Зеленодольскую общины. Людей не задело.

В селе Кошово перебита линия электропередач. Село без света. Работают электрики.

Напомним 

Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что враг обстрелял два района области – Никопольский и Криворожский. Более 60 приходов из "Градов" по Марганцу и Красногригорьевской общине.

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