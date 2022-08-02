Дніпропетровщина: окупанти тримали під прицілом два райони - Синельниківський та Криворізький

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Резніченко зазначив, що ніч була з тривогою та обстрілами.

По Синельниківському ворог ударив з РСЗВ. У Покровській громаді є руйнування житла, пошкоджені автівки. Попередньо, люди не постраждали.

У Криворізькому районі російська ствольна артилерія накрила вогнем Широківську та Зеленодольську громади. Людей не зачепило.

У селі Кошове перебита лінія електропередач. Село без світла. Працюють електрики.

Нагадаємо

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що ворог обстріляв два райони області - Нікопольський та Криворізький. Понад 60 приходів з "Градів" по Марганцю та Червоногригорівській громаді.