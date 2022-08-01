Російські загарбники обстріляли Дніпропетровщину: поранені двоє жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що вночі ворог знову обстріляв два райони області - Нікопольський та Криворізький. Понад 60 приходів з "Градів" по Марганцю та Червоногригорівській громаді. Поранені двоє жінок, одна з них госпіталізована, вона у важкому стані, передає УНН.
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"Російська армія умисно цілила по житлових кварталах - по людях, які в цей час спали", - наголосив Резніченко.
Деталі
Голова ОВА зазначив, що у Марганці пошкоджено 8 приватних будинків. В одному з них мирно спали шестеро дітей. Наймолодшому всього два роки. Усіх врятували. Діти неушкоджені.
Обстрілом зачепило кафе та швейне виробництво. Виведено з ладу електромережу. Місто частково без світла.
У Червоногригорівській громаді понівечено з три десятки приватних будинків та автівки місцевих мешканців. Зачепило й лінію електропередач. Кілька вулиць Червоногригорівки без електрики.
У Криворізькому районі ворог ударив зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді. Без жертв та руйнувань.
Нагадаємо
Російські окупанти накрили вогнем два райони області - Нікопольський та Криворізький. По Нікопольському вночі двічі ударили з "Градів". Випустили на житлові квартали Нікополя до 50 снарядів. Постраждав 67-річний чоловік.