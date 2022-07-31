Дніпропетровщина: окупанти випустили на житлові квартали Нікополя до 50 снарядів, є постраждалий

Деталі

Резніченко наголосив, що один приватний будинок знищено, кілька десятків - пошкоджено.

"Є руйнування у 7-мох багатоповерхівках. Зачепило школу, дитячий садок та кілька міських установ. На місцевому автопідприємстві згоріли два автобуси, до десяти - пошкоджені", - зазначив він.

Також виведені з ладу газогін та водопровід. На місці працюють фахівці.

Ранком ворог атакував Нікополь двома ракетами. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється.

У Криворізькому районі ворог поцілив зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді. Люди не ушкоджені.

Нагадаємо

Голова Нікопольської РДА Євген Євтушенко попереджав про ймовірність ворожих обстрілів населених пунктів району розташованих на березі Каховського водосховища.