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Днепропетровская область: оккупанты выпустили на жилые кварталы Никополя до 50 снарядов, есть пострадавший

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 июля. УНН. Российские оккупанты накрыли огнем два района области – Никопольский и Криворожский. По Никопольскому ночью дважды ударили из "Градов". Выпустили на жилые кварталы Никополя до 50 снарядов. Пострадал 67-летний мужчина. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.

Детали

Резниченко подчеркнул, что один частный дом уничтожен, несколько десятков – повреждены.

"Есть разрушение в 7-ми многоэтажках. Задело школу, детский сад и несколько городских учреждений. На местном автопредприятии сгорели два автобуса, до десяти - повреждены", - отметил он.

Также выведены из строя газопровод и водопровод. На месте работают специалисты.

Утром враг атаковал Никополь двумя ракетами. Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется.

В Криворожском районе враг попал из ствольной артиллерии по Зеленодольскому обществу. Люди не повреждены.

Напомним 

Председатель Никопольской РГА Евгений Евтушенко предупреждал о вероятности вражеских обстрелов населенных пунктов района расположенных на берегу Каховского водохранилища.

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