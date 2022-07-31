Днепропетровская область: оккупанты выпустили на жилые кварталы Никополя до 50 снарядов, есть пострадавший

Детали

Резниченко подчеркнул, что один частный дом уничтожен, несколько десятков – повреждены.

"Есть разрушение в 7-ми многоэтажках. Задело школу, детский сад и несколько городских учреждений. На местном автопредприятии сгорели два автобуса, до десяти - повреждены", - отметил он.

Также выведены из строя газопровод и водопровод. На месте работают специалисты.

Утром враг атаковал Никополь двумя ракетами. Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется.

В Криворожском районе враг попал из ствольной артиллерии по Зеленодольскому обществу. Люди не повреждены.

Напомним

Председатель Никопольской РГА Евгений Евтушенко предупреждал о вероятности вражеских обстрелов населенных пунктов района расположенных на берегу Каховского водохранилища.