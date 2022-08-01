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Российские захватчики обстреляли Днепропетровскую область: две женщины ранены

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КИЕВ. 1 августа. УНН. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что ночью враг снова обстрелял два района области – Никопольский и Криворожский. Более 60 приходов из "Градов" по Марганцу и Красногригорьевской общине. Ранены две женщины, одна из них госпитализирована, она в тяжелом состоянии, передает УНН.

Цитата

"Российская армия намеренно целила по жилым кварталам – по людям, которые в это время спали", – подчеркнул Резниченко.

Детали

Глава ОВА отметил, что в Марганце повреждено 8 частных домов. В одном из них мирно спали шесть детей. Младшему всего два года. Всех спасли. Дети невредимы.

Обстрелом задело кафе и швейное производство. Выведено из строя электросеть. Город частично без света.

В Красногригорьевской общине изуродовано три десятка частных домов и авто местных жителей. Задело и линию электропередач. Несколько улиц Красногригорьевки без электричества.

В Криворожском районе враг ударил из ствольной артиллерии по Зеленодольскому обществу. Без жертв и разрушений.

Напомним 

Российские оккупанты накрыли огнем два района области – Никопольский и Криворожский. По Никопольскому ночью дважды ударили из "Градов". Выпустили на жилые кварталы Никополя до 50 снарядов. Пострадал 67-летний мужчина.

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