Днепропетровская область: оккупанты обстреляли Великую Костромку
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. К вечеру российские оккупанты обстреляли Великую Костромку в Криворожском районе. Об этом сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, передает УНН.
Детали
К вечеру враг обстрелял Великую Костромку в Криворожском районе. Повреждения зданий не зафиксированы, пострадавших нет.
В других районах области день прошел без чрезвычайных ситуаций.
"Сегодня в сети появилась информация о том, что россияне готовятся к наступлению со стороны Кривого Рога. Хочу успокоить жителей города и приграничных населенных пунктов: благодаря усилиям ВСУ, а также областной, районной, городской военных администраций и органов местного самоуправления все подступы к Криворожскому району надежно защищены. Построены опорные пункты, фортификационные сооружения, вырыты десятки километров окопов. Так же, как и по всем другим направлениям. Военные знают свое дело", - отметил Лукашук.
Он призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги, соблюдать правила безопасности.
"Но в то же время сохраняйте спокойствие и доверяйте нашим защитникам", - сказал Лукашук.
Председатель облсовета добавил, что область надежно укреплена. Органы местного самоуправления работают, выполняют свои функции и помогают военнослужащим. Для обороноспособности Днепропетровщины сделано все возможное. Херсонское, Харьковское, Донецкое, Запорожское направления – под контролем Вооруженных Сил.
"Понимаю, что всем сейчас тяжело. Возможно, кому-то кажется, что эта война никогда не закончится. Впрочем враг того и хочет – чтобы украинцы сломались. Поэтому оккупанты своими обстрелами устраивают нам террор, пытаются посеять панику, "работают" на информационном фронте. Но мы доверяем нашим воинам. Полагаемся на ВСУ, верим в Президента, помогаем нашим защитникам и поддерживаем друг друга. Война закончится нашей Победой. Мирного вечера", - подчеркнул он.
Напомним
На Днепропетровщине в течение дня враг несколько раз обстрелял Криворожский район. Как сообщил председатель облсовета Николай Лукашук, оккупанты били из "Угаранов" и ствольной артиллерии.