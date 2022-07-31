Днепропетровская область: оккупанты обстреляли Великую Костромку

Детали

К вечеру враг обстрелял Великую Костромку в Криворожском районе. Повреждения зданий не зафиксированы, пострадавших нет.

В других районах области день прошел без чрезвычайных ситуаций.

"Сегодня в сети появилась информация о том, что россияне готовятся к наступлению со стороны Кривого Рога. Хочу успокоить жителей города и приграничных населенных пунктов: благодаря усилиям ВСУ, а также областной, районной, городской военных администраций и органов местного самоуправления все подступы к Криворожскому району надежно защищены. Построены опорные пункты, фортификационные сооружения, вырыты десятки километров окопов. Так же, как и по всем другим направлениям. Военные знают свое дело", - отметил Лукашук.

Он призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги, соблюдать правила безопасности.

"Но в то же время сохраняйте спокойствие и доверяйте нашим защитникам", - сказал Лукашук.

Председатель облсовета добавил, что область надежно укреплена. Органы местного самоуправления работают, выполняют свои функции и помогают военнослужащим. Для обороноспособности Днепропетровщины сделано все возможное. Херсонское, Харьковское, Донецкое, Запорожское направления – под контролем Вооруженных Сил.

"Понимаю, что всем сейчас тяжело. Возможно, кому-то кажется, что эта война никогда не закончится. Впрочем враг того и хочет – чтобы украинцы сломались. Поэтому оккупанты своими обстрелами устраивают нам террор, пытаются посеять панику, "работают" на информационном фронте. Но мы доверяем нашим воинам. Полагаемся на ВСУ, верим в Президента, помогаем нашим защитникам и поддерживаем друг друга. Война закончится нашей Победой. Мирного вечера", - подчеркнул он.

Напомним

На Днепропетровщине в течение дня враг несколько раз обстрелял Криворожский район. Как сообщил председатель облсовета Николай Лукашук, оккупанты били из "Угаранов" и ствольной артиллерии.