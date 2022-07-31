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Дніпропетровщина: окупанти обстріляли Велику Костромку

Дніпропетровщина: окупанти обстріляли Велику Костромку

Київ • УНН

 • 107223 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Надвечір російські окупанти обстріляли Велику Костромку у Криворізькому районі. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, передає УНН.

Деталі

Надвечір ворог обстріляв Велику Костромку у Криворізькому районі. Пошкоджень будівель не зафіксовано, постраждалих немає.

В інших районах області день минув без надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні в мережі з‘явилася інформація про те, що росіяни готуються до наступу зі сторони Кривого Рогу. Хочу заспокоїти мешканців міста і прикордонних населених пунктів: завдяки зусиллям ЗСУ, а також обласної, районної, міської військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування всі підступи до Криворізького району надійно захищені. Збудовано опорні пункти, фортифікаційні споруди, вирито десятки кілометрів окопів. Так само, як і на всіх інших напрямках. Військові знають свою справу", - зазначив Лукашук.

Він закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватись правил безпеки.

"Але в той самий час зберігайте спокій і довіряйте нашим захисникам", - сказав Лукашук.

Голова облради додав, що наразі область надійно укріплена. Органи місцевого самоврядування працюють, виконують свої функції і допомагають військовослужбовцям. Для обороноздатності Дніпропетровщини зроблено все можливе. Херсонський, Харківський, Донецький, Запорізький напрямки – під контролем Збройних Сил.

"Розумію, що всім зараз важко. Можливо, комусь здається, що ця війна ніколи не закінчиться. Втім ворог того і хоче – щоб українці зламалися. Тому окупанти своїми обстрілами влаштовують нам терор, намагаються посіяти паніку, "працюють" на інформаційному фронті. Але ми довіряємо нашим воїнам. Покладаємося на ЗСУ, віримо в Президента, допомагаємо нашим захисникам і підтримуємо один одного. Війна закінчиться нашою Перемогою. Мирного вечора", - наголосив він.

Нагадаємо 

На Дніпропетровщині протягом дня ворог декілька разів обстріляв Криворізький район. Як повідомив голова облради Микола Лукашук, окупанти били з "Угаранів" та ствольної артилерії.

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