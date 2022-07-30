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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Війна з рф: окупанти обстріляли Криворізький район з "Угаранів" та ствольної артилерії

Війна з рф: окупанти обстріляли Криворізький район з "Угаранів" та ствольної артилерії

Київ • УНН

 • 125485 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. На Дніпропетровщині протягом дня ворог декілька разів обстріляв Криворізький район. Як повідомив голова облради Микола Лукашук, окупанти били з "Угаранів" та ствольної артилерії, передає УНН.

Деталі

За словами Лукашука, зі ствольної артилерії окупанти двічі вдарили по Великій Костромці. Пошкоджено складське приміщення приватного підприємства, будівлю дошкільного навчального закладу, лінію електропередач.

З «Ураганів» обстріляли також село Мар‘янське. Там пошкоджено декілька житлових будинків та господарчі споруди.

Окрім цього, під ворожий вогонь потрапили прикордонні території Широківської та Апостолівської громад. Без руйнувань.

"На щастя, жодна людина не постраждала", - резюмував Лукашук.

Нагадаємо

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про обстріли області. Понад 80 "прильотів" прийшлося на Нікополь та Червоногригорівську громаду.

Українські Національні Новини

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