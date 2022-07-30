Війна з рф: окупанти обстріляли Криворізький район з "Угаранів" та ствольної артилерії

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За словами Лукашука, зі ствольної артилерії окупанти двічі вдарили по Великій Костромці. Пошкоджено складське приміщення приватного підприємства, будівлю дошкільного навчального закладу, лінію електропередач.

З «Ураганів» обстріляли також село Мар‘янське. Там пошкоджено декілька житлових будинків та господарчі споруди.

Окрім цього, під ворожий вогонь потрапили прикордонні території Широківської та Апостолівської громад. Без руйнувань.

"На щастя, жодна людина не постраждала", - резюмував Лукашук.

Нагадаємо

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про обстріли області. Понад 80 "прильотів" прийшлося на Нікополь та Червоногригорівську громаду.