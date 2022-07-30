Война с рф: оккупанты обстреляли Криворожский район из "Угаранов" и ствольной артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В Днепропетровской области в течение дня враг несколько раз обстрелял Криворожский район. Как сообщил глава облсовета Николай Лукашук, оккупанты били из "Угаранов" и ствольной артиллерии, передает УНН.
Детали
По словам Лукашука, из ствольной артиллерии оккупанты дважды ударили по Большой Костромке. Повреждены складские помещения частного предприятия, здание дошкольного учебного заведения, линия электропередач.
Из «Ураганов» обстреляли также село Марьянское. Там повреждены несколько жилых домов и хозяйственные постройки.
Кроме этого, под вражеский огонь попали приграничные территории Широковской и Апостоловской громад. Без разрушений.
"К счастью, ни один человек не пострадал", - резюмировал Лукашук.
Напомним
Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил об обстрелах области. Более 80 "прилетов" пришлось на Никополь и Красногригорьевскую громаду.