Днепропетровская область: оккупанты обстреляли поля на границе с Запорожской области
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Российские оккупанты сегодня обстреляли поля на границе Днепропетровской и Запорожской области. В результате удара возник пожар, приблизительная площадь которого около 10 га. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, пишет УНН.
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Также оккупанты попали по окрестностям Новосеменовки, что в Апостоловской общине. Обошлось без жертв и разрушений.
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Днем оккупанты после ночных обстрелов снова ударили по Криворожскому району Днепропетровской области. В результате удара есть жертва.
В частности, Резниченко сообщил, что оккупанты с «Ураганов» ударили по агропредприятию в Широковской общине. В результате обстрела 28-летний парень погиб, еще два человека получили ранения. Они находятся в состоянии средней тяжести в больнице.
На месте обстрела произошел пожар: занялась сухая трава на площади 4 га. Спасатели уже погасили пламя.