Днепропетровская область: оккупанты обстреляли поля на границе с Запорожской области

Детали

Также оккупанты попали по окрестностям Новосеменовки, что в Апостоловской общине. Обошлось без жертв и разрушений.

Дополнение

Днем оккупанты после ночных обстрелов снова ударили по Криворожскому району Днепропетровской области. В результате удара есть жертва.

В частности, Резниченко сообщил, что оккупанты с «Ураганов» ударили по агропредприятию в Широковской общине. В результате обстрела 28-летний парень погиб, еще два человека получили ранения. Они находятся в состоянии средней тяжести в больнице.

На месте обстрела произошел пожар: занялась сухая трава на площади 4 га. Спасатели уже погасили пламя.