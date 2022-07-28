Дніпропетровщина: окупанти обстріляли поля на межі з Запорізькою області
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Російські окупанти сьогодні обстріляли поля на межі Дніпропетровської та Запорізької області. Внаслідок удару виникла пожежа, приблизна площа якої — близько 10 га. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, пише УНН.
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Також окупанти поцілили по околицям Новосеменівки, що в Апостолівській громаді. Обійшлося без жертв і руйнувань.
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Вдень окупанти після нічних обстрілів знову ударили по Криворізькому району на Дніпропетровщині. У результаті удару є жертва.
Зокрема, Резніченко повідомив, що окупанти з «Ураганів» вдарили по агропідприємству у Широківській громаді. Внаслідок обстрілу 28-річний хлопець загинув, ще двоє осіб дістали поранення. Вони у стані середньої тяжкості в лікарні.
На місці обстрілу сталася пожежа: зайняла суха трава на площі 4 га. Наразі рятувальники вже загасили полум‘я.