Дніпропетровщина: окупанти обстріляли поля на межі з Запорізькою області

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Також окупанти поцілили по околицям Новосеменівки, що в Апостолівській громаді. Обійшлося без жертв і руйнувань.

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Вдень окупанти після нічних обстрілів знову ударили по Криворізькому району на Дніпропетровщині. У результаті удару є жертва.

Зокрема, Резніченко повідомив, що окупанти з «Ураганів» вдарили по агропідприємству у Широківській громаді. Внаслідок обстрілу 28-річний хлопець загинув, ще двоє осіб дістали поранення. Вони у стані середньої тяжкості в лікарні.

На місці обстрілу сталася пожежа: зайняла суха трава на площі 4 га. Наразі рятувальники вже загасили полум‘я.