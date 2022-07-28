Рашисти вдруге за сьогодні обстріляли Криворіжжя: є жертва

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"Російська армія знову ударила по Криворізькому району. Накрили вогнем з РСЗВ Широківську громаду. Одна людина загинула, двоє поранені - вони у лікарні", - зазначив Резніченко у Telegram.

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Зі слів голови ОВА, загарбники цілеспрямовано поцілили по агропідприємству у Шестірні.

Сталася пожежа. На місці працюють вогнеборці.

Масштаби руйнувань з’ясовуються.

Нагадаємо

Вночі російська армія накрила вогнем дві громади Криворізького району - Зеленодольську та Апостолівську. Гатили по містах та селах з "Ураганів" та ствольної артилерії.