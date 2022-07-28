Рашисти вдруге за сьогодні обстріляли Криворіжжя: є жертва
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Російські окупанти після нічних обстрілів знову ударили по Криворізькому району на Дніпропетровщині. У результаті удару є жертва. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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"Російська армія знову ударила по Криворізькому району. Накрили вогнем з РСЗВ Широківську громаду. Одна людина загинула, двоє поранені - вони у лікарні", - зазначив Резніченко у Telegram.
Деталі
Зі слів голови ОВА, загарбники цілеспрямовано поцілили по агропідприємству у Шестірні.
Сталася пожежа. На місці працюють вогнеборці.
Масштаби руйнувань з’ясовуються.
Нагадаємо
Вночі російська армія накрила вогнем дві громади Криворізького району - Зеленодольську та Апостолівську. Гатили по містах та селах з "Ураганів" та ствольної артилерії.