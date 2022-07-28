Дніпропетровщина: ворог уночі обстріляв Криворіжжя з артилерії та "Ураганів"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. На Дніпропетровщині вночі російські окупанти обстріляли Криворізькийрайон зі ствольної артилерії та РСЗВ "Ураган". Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, пише УНН.
Цитата
"Вночі ворог випробовував нас тривогами і стріляв по Криворізькому району. Російська армія накрила вогнем дві громади району - Зеленодольську та Апостолівську. Гатили по містах та селах з "Ураганів" та ствольної артилерії", - повідомив Резніченко у Telegram.
Деталі
У Зеленодольській громаді, за даними голови ОВА, поцілили по самому Зеленодольську та Малій Костромці. "У селі пошкоджені кілька будинків, зачепило водопровід та газовід. Люди не постраждали", - зазначив він.
В Апостолівській громаді, з його слів, вдарили по селу Українка. "Є руйнування. Без постраждалих", - повідомив Резніченко.
В інших районах області на цю хвилину спокійно.
Доповнення
Резніченко повідомив, що окупанти у ніч на 27 липня обстріляли два райони Дніпропетровської області.