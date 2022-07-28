Дніпропетровщина: ворог уночі обстріляв Криворіжжя з артилерії та "Ураганів"

Цитата

"Вночі ворог випробовував нас тривогами і стріляв по Криворізькому району. Російська армія накрила вогнем дві громади району - Зеленодольську та Апостолівську. Гатили по містах та селах з "Ураганів" та ствольної артилерії", - повідомив Резніченко у Telegram.

Деталі

У Зеленодольській громаді, за даними голови ОВА, поцілили по самому Зеленодольську та Малій Костромці. "У селі пошкоджені кілька будинків, зачепило водопровід та газовід. Люди не постраждали", - зазначив він.

В Апостолівській громаді, з його слів, вдарили по селу Українка. "Є руйнування. Без постраждалих", - повідомив Резніченко.

В інших районах області на цю хвилину спокійно.

Доповнення

Резніченко повідомив, що окупанти у ніч на 27 липня обстріляли два райони Дніпропетровської області.