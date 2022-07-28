Днепропетровская область: враг ночью обстрелял Криворожье из артиллерии и "Ураганов"

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"Ночью враг испытывал нас тревогами и стрелял по Криворожскому району. Российская армия накрыла огнем две громады района - Зеленодольскую и Апостоловскую. Били по городам и селам из "Ураганов" и ствольной артиллерии", - сообщил Резниченко в Telegram.

Детали

В Зеленодольской громаде, по данным главы ОВА, попали по самому Зеленодольску и Малой Костромке. "В селе повреждены несколько домов, задело водопровод и газовод. Люди не пострадали", - отметил он.

В Апостоловской громаде, по его словам, ударили по селу Украинка. "Есть разрушение. Без пострадавших", - сообщил Резниченко.

В других районах области на эту минуту спокойно.

Дополнение

Резниченко сообщил, что оккупанты в ночь на 27 июля обстреляли два района Днепропетровской области.