Днепропетровская область: враг ночью обстрелял Криворожье из артиллерии и "Ураганов"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В Днепропетровской области ночью российские оккупанты обстреляли Криворожский район из ствольной артиллерии и РСЗО "Ураган". Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, пишет УНН.
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"Ночью враг испытывал нас тревогами и стрелял по Криворожскому району. Российская армия накрыла огнем две громады района - Зеленодольскую и Апостоловскую. Били по городам и селам из "Ураганов" и ствольной артиллерии", - сообщил Резниченко в Telegram.
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В Зеленодольской громаде, по данным главы ОВА, попали по самому Зеленодольску и Малой Костромке. "В селе повреждены несколько домов, задело водопровод и газовод. Люди не пострадали", - отметил он.
В Апостоловской громаде, по его словам, ударили по селу Украинка. "Есть разрушение. Без пострадавших", - сообщил Резниченко.
В других районах области на эту минуту спокойно.
Дополнение
Резниченко сообщил, что оккупанты в ночь на 27 июля обстреляли два района Днепропетровской области.