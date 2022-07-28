Рашисты второй раз за сегодня обстреляли Криворожье: есть жертва
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Российские оккупанты после ночных обстрелов снова ударили по Криворожскому району в Днепропетровской области. В результате удара есть жертва. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
Цитата
"Российская армия снова ударила по Криворожскому району. Накрыли огнем из РСЗО Широковскую громаду. Один человек погиб, двое ранены - они в больнице", - отметил Резниченко в Telegram.
Детали
По словам главы ОВА, захватчики целенаправленно ударили по агропредприятию в Шестерне.
Произошел пожар. На месте работают пожарные.
Масштабы разрушений выясняются.
Напомним
Ночью российская армия накрыла огнем две громады Криворожского района – Зеленодольскую и Апостоловскую. Били по городам и селам из "Ураганов" и ствольной артиллерии.