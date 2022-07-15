Днепропетровщина: оккупанты под вечер снова ударили по приграничным территориям Зеленодольской общины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Российские оккупанты под вечер снова ударили по приграничным территориям Зеленодольской общины. Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram, передает УНН.
Цитата
"К вечеру оккупанты снова устроили по приграничным территориям Зеленодольской ТГ. Прошло без жертв", - написал Лукашук.
Детали
Он сообщил, что днем враг обстрелял территорию Зеленодольской громады, в результате чего на одном из полей произошел пожар.
"Уничтожено почти 5 га пшеницы. К счастью, никто не пострадал", - отметил Лукашук
Кроме того, он прокомментировал информацию о взрывах, которые люди слышали в Кривом Роге.
"Сообщаю, что, по информации военных, это был обстрел территорий Николаевской области на границе с Днепропетровщиной. Именно его и слышали криворожцы", - пояснил Лукашук.
Дополнение
10 июля сообщалось, что в течение ночи российские оккупанты обстреляли приграничные территории Зеленодольской общины.