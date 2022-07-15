Дніпропетровщина: окупанти надвечір знову вдарили по прикордонним територіям Зеленодольської громади

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"Надвечір окупанти знову вгатили по прикордонним територіям Зеленодольської ТГ. Минулося без жертв", - написав Лукашук.

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Він повідомив, що вдень ворог обстріляв територію Зеленодольської громади, внаслідок чого на одному з полів сталася пожежа.

"Знищено майже 5 га пшениці. На щастя, ніхто не постраждав", - зазначив Лукашук

Окрім того, він прокоментував інформацію про вибухи, які люди чули у Кривому Розі.

"Повідомляю, що за інформацією військових, це був обстріл територій Миколаївської області на межі з Дніпропетровщиною. Саме його і чули криворіжці", - пояснив Лукашук.

Доповнення

10 липня повідомлялося, що протягом ночі російські окупанти обстріляли прикордонні території Зеленодольської громади.