Дніпропетровщина: окупанти надвечір знову вдарили по прикордонним територіям Зеленодольської громади
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Російські окупанти надвечір знову вдарили по прикордонним територіям Зеленодольської громади. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram, передає УНН.
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"Надвечір окупанти знову вгатили по прикордонним територіям Зеленодольської ТГ. Минулося без жертв", - написав Лукашук.
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Він повідомив, що вдень ворог обстріляв територію Зеленодольської громади, внаслідок чого на одному з полів сталася пожежа.
"Знищено майже 5 га пшениці. На щастя, ніхто не постраждав", - зазначив Лукашук
Окрім того, він прокоментував інформацію про вибухи, які люди чули у Кривому Розі.
"Повідомляю, що за інформацією військових, це був обстріл територій Миколаївської області на межі з Дніпропетровщиною. Саме його і чули криворіжці", - пояснив Лукашук.
Доповнення
10 липня повідомлялося, що протягом ночі російські окупанти обстріляли прикордонні території Зеленодольської громади.