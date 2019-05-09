Днепр чтит память погибших во Второй мировой войне

КИЕВ. 9 мая. УНН. Сегодня, 9 мая, в Днепре проходят торжества, посвященные 74-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне, уже состоялось возложение цветов к монументу "Вечной славы" представителями местной власти, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Днепропетровской области.