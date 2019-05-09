Днепр чтит память погибших во Второй мировой войне
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Сегодня, 9 мая, в Днепре проходят торжества, посвященные 74-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне, уже состоялось возложение цветов к монументу "Вечной славы" представителями местной власти, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Днепропетровской области.
К почтению памяти всех, кто положил жизнь во время Второй мировой войны, присоединились все желающие горожане.
Для предотвращения чрезвычайных ситуаций перед этим были обследованы места проведения наиболее многолюдных массовых мероприятий.
Группы полицейских в составе взрывотехников и кинологов со служебными собаками осмотрели территорию возле памятника Славы, памятника генералу Пушкину, на Фестивальном причале и в районе цирка.
Также переведен в усиленный режим работы ситуационный центр ГУНП в Днепропетровской области. Для реагирования на изменения в оперативной обстановке созданы дополнительные следственно-оперативные, взрывотехнические группы и группы документирования.
Напомним, два автобуса по дороге к Днепру на 9 мая забросали камнями.
Как сообщал УНН, в Одессе начались мероприятия ко Дню победы над нацизмом.
Также несколько сотен человек собрались для участия в акции "Никто не забыт, ничто не забыто!" в Киеве.