Одеса почала відзначення Дня перемоги над нацизмом
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. В Одесі почалися заходи, присвячені 74-їй річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, прохід до меморіалу Алеї Слави буде проходити через фільтраційно-пропускні пункти. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в Одеській області.
З самого ранку територію Алеї слави, Площі 10 квітня та меморіалу героїчної оборони Одеси "411 берегова батарея" перевірили на наявність небезпечних предметів. Після цього правоохоронці Одещини взяли їх під охорону.
Протягом дня вони патрулюватимуть всі локації масових заходів та прилеглу до них територію.
Прохід до меморіалу Алеї Слави здійснюватиметься виключно через фільтраційно-пропускні пункти.
Також у районі парку ім. Тараса Шевченка буде тимчасово обмежено рух автотранспорту.
"Це обумовлено тим, щоб не допустити загрози життю і здоров’ю людей, які долучаться до вшанування річниці перемоги над нацизмом. Крім цього, ще раз наголошуємо на забороні українським законодавством символіки націонал-соціалістичного та тоталітарного режимів", - повідомили правоохоронці.
Вказано, що всього для забезпечення публічної безпеки і порядку на території міста та області задіяні понад 3000 поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії України, безпосередньо в Одесі – 1200.
Нагадаємо, поліція заступила на охорону правопорядку під час масових заходів 9 травня.