Одеса почала відзначення Дня перемоги над нацизмом

КИЇВ. 9 травня. УНН. В Одесі почалися заходи, присвячені 74-їй річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, прохід до меморіалу Алеї Слави буде проходити через фільтраційно-пропускні пункти. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в Одеській області.